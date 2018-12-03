Россия отреагировала на информацию о британских военных на Украине

Посольство России в Лондоне прокомментировало информацию, появившуюся в СМИ, о военных из спецподразделения британской армии на Украине.

По мнению российских дипломатов, если сообщения подтвердятся, то речь пойдет о «масштабном британском военном присутствии на Украине».

В посольстве отметили, что Москва в курсе направления британских специалистов на Украину для обучения спецоперациям против мирного населения ДНР и ЛНР.

В посольстве напомнили, что Великобритания в свое время поддержала переворот в Киеве в нарушение конституции и приход к власти «так называемого правительства победителей».

Ранее русская служба BBC сообющила о том, что группы британских военных находятся на Украине в рамках тайной спецоперации. Сообщалось, что они ведут работу по выполнению военных задач в интернете, психологическому воздействию и информационным операциям.