Сотни Сант-сноубордистов спустились со склонов в США
Для участия в марафоне каждый Санта жертвовал минимум 20 долларов США на поддержку местных программ обучения и отдыха.
Сотни переодетых Санта-Клаусов приняли участие в ежегодном благотворительном марафоне в США. Об этом сообщает Associated Press.
Около 300 Сант собрались на 19-е ежегодное Санта-воскресенье в крошечном западном штате Мэн в Ньюри. На горных лыжах и сноубордах они спустились со склонов.
По словам организаторов мероприятия, в этом году марафон собрал много участников, несмотря на небольшой дождь и пасмурную погоду.
Для участия в марафоне каждый Санта должен был пожертвовать как минимум 20 долларов США на поддержку местных программ обучения и отдыха.