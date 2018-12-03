Сотни Сант-сноубордистов спустились со склонов в США

Сотни переодетых Санта-Клаусов приняли участие в ежегодном благотворительном марафоне в США. Об этом сообщает Associated Press.

Около 300 Сант собрались на 19-е ежегодное Санта-воскресенье в крошечном западном штате Мэн в Ньюри. На горных лыжах и сноубордах они спустились со склонов.

По словам организаторов мероприятия, в этом году марафон собрал много участников, несмотря на небольшой дождь и пасмурную погоду.

Для участия в марафоне каждый Санта должен был пожертвовать как минимум 20 долларов США на поддержку местных программ обучения и отдыха.