Трамп пообещал Ким Чен Ыну исполнить все его желания

Президент США Дональд Трамп пообещал северокорейскому коллеге Ким Чен Ыну исполнить все его желания. Но при одном условии.

Глава Америки рассчитывает на соблюдение лидером КНДР обязательств по полной денуклеаризации Корейского полуострова.

«Трамп очень дружелюбно относится к Ким Чен Ыну, он ему нравится, и поэтому Трамп надеется на выполнение его части соглашения, и тогда все его желания сбудутся», — передает ТАСС слова президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Ранее Дональд Трамп на заседании Генассамблеи ООН поблагодарил Ким Чен Ына за смелость и то, что он делает. При этом американский лидер отметил, что санкции в отношении КНДР останутся в силе до полной денуклеаризации страны.