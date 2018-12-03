Обнаружены новые доказательства подвига 28 панфиловцев

Министр культуры России Владимир Мединский сообщил об обнаружении неопровержимых доказательств подвига бойцов Панфиловской дивизии в ходе битвы за Москву в ноябре 1941 года.

Являясь также председателем Российского военно-исторического общества, политик рассказал о поисковых операциях, которые проводила организация на протяжении нескольких лет. Обнаруженное осенью 2018 года секретное ранее дело под грифом «Смерш» 1942-1944 годов предоставило новые подробности подвига 28 панфиловцев.

В деле, как заявил Мединский, были «новые описания боя и многочисленные подробности обстоятельств вокруг подвига». Основой для заявления стали показания бывшего военкома 1075-го гвардейского стрелкового полка о наступлении немецких войск в районе расположения взвода 4-й стрелковой роты.

«Неравный бой длился 4-5 часов. Герои, подпустив танки на близкое расстояние, ручными гранатами и бутылками с горючим подбили и уничтожили 18 танков противника», — передает «РГ» слова Мединского.

Уже после гибели в этом бою 28 гвардейцев-панфиловцев во главе с политруком, противнику удалось прорвать линию обороны полка и продвинуться вперед.

Сообщается, что вскоре Мединский представит ранее засекреченные документы об обороне Москвы в годы Великой Отечественной войны на брифинге с участием потомков военачальников Константина Рокоссовского и Ивана Панфилова.