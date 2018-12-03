Река в Челябинске окрасилась в кислотно-зеленый цвет

Жители Челябинска встревожены цветом реки Миасс, которая стала кислотно-зеленой. Видео опубликовал в сети очевидец.

По данным портала 74.ru, в реку могли попасть канализационные воды.

В региональном Министерстве экологии утверждают, что в реку попало вещество «уранин». При этом, никакой опасности для людей оно не представляет.