Река в Челябинске окрасилась в кислотно-зеленый цвет
В региональном Министерстве экологии утверждают, что в реку попало вещество «уранин».
Видео: Регион-74 | Челябинск, ВКонтакте
Жители Челябинска встревожены цветом реки Миасс, которая стала кислотно-зеленой. Видео опубликовал в сети очевидец.
По данным портала 74.ru, в реку могли попасть канализационные воды.
В региональном Министерстве экологии утверждают, что в реку попало вещество «уранин». При этом, никакой опасности для людей оно не представляет.