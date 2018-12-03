Петербурженка за четыре года отрастила 12-сантиметровые ногти и установила рекорд

35-летняя жительница Санкт-Петербурга Елена Шиленкова поспорила со своим другом и четыре года не стригла ногти, которые за это время достигли длины 12 сантиметров.

Ногти петербурженки занесли в Книгу рекордов России.

На видео, опубликованном в ее Instagram, обладательница самых длинных ногтей демонстрирует, как она легко ведет обычный образ жизни.

Сейчас общая длина ногтей Елены Шиленковой превышает один метр, однако в Книгу рекордов Гиннеса она попасть не стремится.