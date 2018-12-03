Порошенко вновь пожаловался на несостоявшийся разговор с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о своих звонках российскому лидеру Владимиру Путина после событий в Керченском проливе.

Украинский глава посетовал на якобы отказ российской стороны от телефонных переговоров, назвав это «грубым нарушением международного права». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал France 24.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не отказывается от контактов с руководством Украины после ситуации в Керченском проливе. Он отметил, что рабочие контакты между странами сохраняются, однако общение происходит сложно, так как договоренности украинской стороной выполняются крайне редко. Путин подчеркнул, что не отказывается от контактов с украинской стороной.