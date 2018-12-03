Американский политик предостерег США от «втягивания» в конфликт в Керченском проливе

Американский политик и публицист Патрик Бьюкенен предостерег США от «втягивания в чужие конфликты», в частности в ситуацию в Керченском проливе. Об этом он рассуждает в своей статье для журнала American Conservative.

Бьюкенен подчеркнул, что данный инцидент является провокацией со стороны Украины. Сразу после произошедшего украинский президент Петр Порошенко ввел военное положение во всех граничащих с Россией областях и призвал США выступить против России.

Тут же Бьюкенен задается вопросом, какое отношение США имеет к теме контроля над Керченским проливом и почему позволяют так просто втягивать себя в чужие конфликты.

«Почему мы позволяем втягивать себя в чужие конфликты…Если Украина в 1991 году имела право отделиться от России, то почему Крым, Донецк и Луганск не имеют права на отделение? Какое США дело до этих мест?», - рассуждает политик.

25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ. Все попытки российских пограничников связаться с экипажами оказались безрезультатны. После чего суда были задержаны.

Тем не менее, Совбез ООН заблокировал рассмотрение вопроса России по ситуации в Керченском проливе. Против обсуждения выступили семь стран.