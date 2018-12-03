В Верховной раде назвали Порошенко «огромной бедой» Украины

Мировые государства стали хуже относиться к Украине, потому что ассоциируют ее исключительно с президентом Петром Порошенко. И в этом, как заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев, заключается «огромная беда» страны.

Он отметил, что Порошенко «не имеет никакой поддержки со стороны военных блоков, ни со стороны руководителей стран», которые ранее лояльно относились к Украине.

«К сожалению, я думаю, что эти отношения теряются, потому что они нас ассоциируют с руководителем страны на сегодня. И это огромная беда, потому что когда Порошенко постоянно говорит: “Я – Украина”, его так начинают воспринимать», — сказал Мураев.

Между тем, ранее Порошенко заявил о «планах» России захватить Бердянск и Мариуполь. Он продолжает в довольно своеобразной манере нагнетать ситуацию вокруг инцидента в Керченском проливе, когда украинские корабли незаконно пересекли водную границу России. На этот раз Петр Порошенко заявил о том, что за захватом этих украинских моряков и судов стоят «планы» России о дальнейшей «оккупации» Украины.