Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Верховной раде назвали Порошенко «огромной бедой» Украины

Егор Левин
02:21 03.12.2018
Украинский лидер растерял поддержку даже лояльных ему ранее союзных стран.
В Верховной раде назвали Порошенко «огромной бедой» Украины
Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Мировые государства стали хуже относиться к Украине, потому что ассоциируют ее исключительно с президентом Петром Порошенко. И в этом, как заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев, заключается «огромная беда» страны.

Он отметил, что Порошенко «не имеет никакой поддержки со стороны военных блоков, ни со стороны руководителей стран», которые ранее лояльно относились к Украине.

«К сожалению, я думаю, что эти отношения теряются, потому что они нас ассоциируют с руководителем страны на сегодня. И это огромная беда, потому что когда Порошенко постоянно говорит: “Я – Украина”, его так начинают воспринимать», — сказал Мураев.

Между тем, ранее Порошенко заявил о «планах» России захватить Бердянск и Мариуполь. Он продолжает в довольно своеобразной манере нагнетать ситуацию вокруг инцидента в Керченском проливе, когда украинские корабли незаконно пересекли водную границу России. На этот раз Петр Порошенко заявил о том, что за захватом этих украинских моряков и судов стоят «планы» России о дальнейшей «оккупации» Украины.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.12.2018, 22:58
Поврежденную часть «Союза» снимут для выяснения причин появления в нем отверстия
Дата02.12.2018, 18:05
В составе 150-й мотострелковой дивизии под Ростовом сформировали новый полк
Дата02.12.2018, 14:45
Отбор к Евро-2020: с кем сыграет сборная России по итогам жеребьевки
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата03.12.2018, 02:10
Артиллеристы в Оренбуржье осваивают самые большие в мире минометы: эффектные кадры
Дата30.11.2018, 10:59
Пропавшие в глубинах: тайна гибели последней жертвы Второй мировой
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
01:17 В стране и мире
Специальная оценка условий труда позволит россиянам раньше уйти на пенсию
00:41 В стране и мире
С 3 декабря неоплаченные налоги россиян превратятся в задолженность
00:17 В стране и мире
СМИ Сирии сообщают о выпущенных ракетах коалиции США в направлении армии САР
23:57 Спорт
«Спартак» одержал победу над «Локомотивом»
21:57 В стране и мире
На трассе в Тульской области столкнулись три фуры
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Не успела подумать как следует»: Федосеева-Шукшина о свадьбе с Алибасовым
В Австралии обнаружен как две капли воды похожий на Пикачу опоссум
Видео
Знаменитый пляж в Таиланде оккупировали сотни акул: видео
Видео
Боль и негодование: во время спринта норвежский лыжник устроил истерику из-за сломанной палки
Пугачева рассказала, как начался ее роман с Галкиным
В Керченском проливе столкнулись корабли
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.