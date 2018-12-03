Subaru отзывает более 25 тысяч автомобилей из-за брака двигателя

Компания Subaru объявила об отзыве в Китае 25 641 своих автомобилей из-за производственного брака в двигателе.

Компания проведет бесплатную диагностику и ремонт машин, после чего вернет их владельцам.

Речь идет о дефекте двигателей кроссоверов Forester и XV, а также спорткупе BRZ, которые сошли с конвейера с 2012 по 2013 год, сообщает агентство Хinhuanet.

Производитель сообщил, что неисправность касается клапанных пружин двигателя, внезапное разрушение которых может полностью вывести из строя автомобиль.