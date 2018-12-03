Опубликован рейтинг регионов России с самыми высокими и самыми низкими зарплатами

Опубликован список регионов России с самыми высокими и самыми низкими зарплатами. Самые высокие выплаты за свою работу получают жители Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов и Чукотки.

В целом, 4,4% всех работающих граждан России получают более 100 тысяч рублей в месяц после вычета НДФЛ. Среднее значение по всей территории страны составляет 26,9 тысяч рублей, и зарплатой выше этого значения характеризуются 17 регионов страны.

Лидеры по доле высоких зарплат – Ямало-Ненецкий автономный округ (более 27% работников с заработком выше 100 тысяч рублей), Чукотский автономный округ (26% работающих) и Ненецкий АО. Магаданская область и столица России заняли четвертую и пятую строчки списка соответственно.

А самые низкие зарплаты, по данным РИА Новости, получают жители национальных республик, таких, как Дагестан и Карачаево-Черкесия и ряда субъектов ЦФО.

Ранее стали известны зарплатные ожидания москвичей. В среднем, женщины ожидают зарплату на 6000 рублей меньше, чем представители сильного пола. Разница ожидаемой оплаты за труд в различных вакансиях варьируется от 12 до двух тысяч рублей. Наиболее существенная разница среди архитекторов, где слабый пол рассчитывает получать 73 тысячи рублей в месяц, в то время как сильная половина - 85.