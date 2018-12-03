Работу Большого андронного коллайдера остановят

Большой адронный коллайдер на два года приостановит работу. В течение этого времени ученые будут ремонтировать и модернизировать установку. В 2021 году светимость коллайдера возрастет примерно в два раза. Об этом сообщает nplus1.ru со ссылкой на онлайн-монитор состояния установки.

В ходе работ ученые установят 130 сверхпроводящих магнитов, новое криогенное оборудование и системы вентиляции. Также будут созданы новые полости и технологические туннели.

Перед приостановкой на коллайдере пройдет тестирование электрических систем и магнитов ускорителя. Целью работ является новая версия БАКа, которая сможет быстрее набирать статистику за счет увеличения вероятности столкновения частиц, что повышает шансы на совершение открытия.

Большой адронный коллайдер, сокращенно БАК - ускоритель заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для разгона протонов и тяжелых ионов и изучения продуктов их соударений. Коллайдер построен в ЦЕРНе (Европейский совет ядерных исследований), находящемся около Женевы, на границе Швейцарии и Франции. БАК является самой крупной экспериментальной установкой в мире.