Sony запускает продажу PlayStation с установленными играми

Sony запускает в Японии и других странах продажи игровой приставки PlayStation Classic, которая в миниатюре копирует дизайн созданной 24 года назад одноименной консоли для электронных игр. Об этом сообщается на официальном сайте PlayStation.

Приставка продается в комплектации с 20 установленными играми, знакомыми их поклонникам с детства. Среди них - Grand Theft Auto, Metal Gear Solid и Rayman.

Отмечается, что новая приставка помещается в карман. Ее вес составляет 170 граммов.