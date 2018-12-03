Специальная оценка условий труда позволит россиянам раньше уйти на пенсию

В декабре 2018 года истекает срок, в течение которого результаты аттестации рабочих мест по условиям труда могут применяться для досрочного назначения трудовой пенсии по старости. Речь идет об аттестации, проведенной по правилам, действовавшим до января 2014 года.

В соответствии с ними вредные и опасные условия труда обязывают работодателя осуществлять дополнительные взносы в Пенсионный фонд России (ПФР) и предоставлять работникам досрочную пенсию.

Вместо аттестации несколько лет назад стала применяться специальная оценка. Срок действия результатов аттестации окончился только сейчас. Нарушение же порядка проведения оценки условий труда грозит работодателям штрафом в 100 тысяч рублей.

Таким образом, проведение спецоценки даже сразу же после аттестации позволяет избежать дополнительных взносов в ПФР и предоставления досрочной пенсии. Об этом заявили в Министерстве труда России.

«Поскольку аттестация рабочих мест не дает работодателям возможности освобождения от дополнительных взносов в Пенсионный фонд, Минтрудом был разработан Федеральный закон "О специальной оценке условий труда". Он определяет порядок проведения спецоценки условий труда», — цитирует «РГ» сообщение ведомства.

При этом предприятия могли провести оба мероприятия и могли изменить решение о досрочной пенсии, если оценка показала лучший результат, чем аттестация.

Ранее президент России Владимир Путин призвал отказаться от усредненных показателей зарплат и пенсий. Он отметил, что они должны выражаться в деньгах, а не в процентах и усредненных данных. Путин подчеркнул, что необходимо реальное улучшение ситуации, а не красивые формулировки.