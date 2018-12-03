С 3 декабря неоплаченные налоги россиян превратятся в задолженность

До 3 декабря россияне должны были заплатить налоги за 2017 год. Необходимо заплатить земельный, транспортный и налог на имущество. В этом году налог на имущество увеличился. Это связано с тем, что его расчеты постепенно переводятся на кадастровую стоимость объектов, сообщает ФНС.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон, который зафиксировал ограничение роста налога в пределах 10% к платежу предыдущего года.

Налог на имущество за 2017 год рассчитывается с учетом новой нормы, предусматривающей рост суммы при прочих равных показателях не более чем на 10% по сравнению с 2016 годом.

Также есть изменения в уплате налогов для автовладельцев. Для расчета транспортного налога за прошлый год был расширен список дорогих автомобилей средней стоимостью от трех млн руб. Владельцам таких автомобилей налог рассчитывается с повышающими коэффициентами от 1,1 до 3.

В уведомления, которые должны получить россияне, добавлен еще один налог - на доходы физлиц, исчисленный, но не удержанный налоговыми агентами. Ранее по этому пункту налогоплательщики должны были подавать декларацию по форме 3-НДФЛ и уплачивать налог не позднее 15 июля. Теперь, если налоговый агент сообщил о невозможности удержать налог, то его рассчитывают налоговые органы.

ФНС предупреждает, что опоздавшим с уплатой налогов грозят пени. Долг будет расти ежедневно и может привести к ограничению выезда за границу, аресту счетов или описи личного имущества.