СМИ Сирии сообщают о выпущенных ракетах коалиции США в направлении армии САР

Государственное ТВ Сирии сообщило, что самолеты международной коалиции во главе с США выпустили несколько ракет в направлении позиций армии САР в районе горы аль-Гураб. Об этом сообщает сирийский государственный телеканал Ikhbariya.

«Силы американской коалиции выпустили несколько ракет в направлении позиций наших формирований в районе горы аль-Гураб», - сообщает телеканал.

По предварительным данным, в результате удара пострадавших нет, нанесен лишь материальный ущерб.