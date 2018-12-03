Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

СМИ Сирии сообщают о выпущенных ракетах коалиции США в направлении армии САР

Анастасия Евдокимова
00:17 03.12.2018
По предварительным данным, в результате удара пострадавших нет, нанесен лишь материальный ущерб.
СМИ Сирии сообщают о выпущенных ракетах коалиции США в направлении армии САР
Фото: Morukc Umnaber dpa, Globallookpress

Государственное ТВ Сирии сообщило, что самолеты международной коалиции во главе с США выпустили несколько ракет в направлении позиций армии САР в районе горы аль-Гураб. Об этом сообщает сирийский государственный телеканал Ikhbariya.

«Силы американской коалиции выпустили несколько ракет в направлении позиций наших формирований в районе горы аль-Гураб», - сообщает телеканал.

По предварительным данным, в результате удара пострадавших нет, нанесен лишь материальный ущерб.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.12.2018, 22:58
Поврежденную часть «Союза» снимут для выяснения причин появления в нем отверстия
Дата02.12.2018, 18:05
В составе 150-й мотострелковой дивизии под Ростовом сформировали новый полк
Дата02.12.2018, 14:45
Отбор к Евро-2020: с кем сыграет сборная России по итогам жеребьевки
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата02.12.2018, 09:56
Летные испытания ракеты для нового «Панциря» завершатся в течение месяца
Дата30.11.2018, 10:59
Пропавшие в глубинах: тайна гибели последней жертвы Второй мировой
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
00:17 В стране и мире
СМИ Сирии сообщают о выпущенных ракетах коалиции США в направлении армии САР
22:07 В стране и мире
Один военнослужащий армии Сирии погиб в результате обстрелов боевиков
00:59 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что Россия и Турция обеспокоены ситуацией в Идлибе
22:46 Армия
Минобороны провело более двух тысяч гуманитарных акций в Сирии
22:31 В стране и мире
Боевики обстреляли сирийские провинции Латакия и Хама
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
01:17 В стране и мире
Специальная оценка условий труда позволит россиянам раньше уйти на пенсию
00:17 В стране и мире
СМИ Сирии сообщают о выпущенных ракетах коалиции США в направлении армии САР
23:57 Спорт
«Спартак» одержал победу над «Локомотивом»
21:57 В стране и мире
На трассе в Тульской области столкнулись три фуры
20:55 Спорт
Акинфеев стал первым российским вратарем, сыгравшим 300 матчей на ноль
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Не успела подумать как следует»: Федосеева-Шукшина о свадьбе с Алибасовым
В Австралии обнаружен как две капли воды похожий на Пикачу опоссум
Видео
Знаменитый пляж в Таиланде оккупировали сотни акул: видео
Видео
Боль и негодование: во время спринта норвежский лыжник устроил истерику из-за сломанной палки
Пугачева рассказала, как начался ее роман с Галкиным
В Керченском проливе столкнулись корабли
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.