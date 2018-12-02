Мокрый снег настигнет москвичей в середине недели

Метеорологи обещают жителям Москвы выпадение несущественных осадков во вторую половину недели. Но они не помешают солнцу прогревать воздух, и дневная температура не превысит пяти градусов со знаком минус.

Мокрый снег и пасмурная погода будут сопровождать москвичей на протяжении нескольких дней. Как сообщают специалисты погодного центра «Фобос», в середине недели дневная температура достигнет пяти градусов ниже нуля, в среду и четверг – застынет на отметке «ноль».

Ранее в Москве был объявлен «желтый» уровень опасности из-за снегопада и обледенений. Синоптики объявили третий из пяти уровней, который обозначает потенциально опасную погоду.