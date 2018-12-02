СМИ нашли переписку Хашогги перед его смертью

Частная переписка в WhatsApp саудовского журналиста Джамаля Хашогги может дать новые подсказки для расследования его убийства.

В своих сообщениях журналист критикует власти Саудовской Аравии и ее наследного принца принца Мохаммеда бен Салмана. Об этом пишет CNN со ссылкой на переписку между журналистом и живущим в канадском Монреале выходцем из Саудовской Аравии Омаром Абдель Азизом.

В более чем 400 сообщениях WhatsApp, отправленных Азизу за год до того, как он был убит в саудовском консульстве в Стамбуле, Хашогги называет Салмана «зверем» и тем, «кто уберет любого на своем пути, даже своих сторонников». Переписка включает в себя записи голоса, фотографии и видео.

«Чем больше жертв он имеет, тем больше он хочет», - говорит Хашогги в одном сообщении, отправленном в мае.

Ранее турецкие СМИ сообщили о расшифровке аудиозаписи, на которой якобы были зафиксированы последние 11 минут жизни Хашогги. Турецкая газета Haberturk сообщала, что именно запись со смартфона Хашогги является одной из важнейших улик. В материале говорится, что 2 октября, когда Хашогги переступил порог саудовского консульства, его якобы встретили четыре человека, заранее поджидавшие внутри.

Оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги, работавший обозревателем американской газеты Washington Post пропал после того как 2 октября вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позднее, 20 октября, генпрокуратура страны объявила, что журналист погиб из-за конфликта с сотрудниками консульства.