Поврежденную часть «Союза» снимут для выяснения причин появления в нем отверстия

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев собираются снять часть противометеоритной защиты корабля «Союз МС-09», где ранее было обнаружено отверстие.

Операция запланирована на 11 декабря.

«Для этого разработана специальная циклограмма, каждое наше действие расписано поминутно, потому выход в космос - это достаточно сложно и опасно», - заявил Кононенко во время пресс-конференции на космодроме Байконур.

Таким образом, космонавты намереваются изучить отверстие, которое было обнаружено на аппарате в августе. Отмечается, что эта часть защиты будет возвращена на Землю.