В Латвии обнаружили останки десяти солдат Императорской армии

Во время раскопок в Валгундской волости Латвии археологи обнаружили останки десяти солдат, возможно, Русской императорской армии периода Первой мировой войны. Об этом сообщила депутат сейма Латвии Регина Лочмеле-Лунева, которая принимала участие в раскопках, на своей странице в Facebook.

«Первое декабря, минус 11 по Цельсию… Из двух ям, найденных волшебным щупом Владислава Чистякова, подняли 10 солдат Первой мировой, все — Русской императорской армии», - написала Лочмеле-Лунева.

Также археологи обнаружили боеприпасы, пуговицы и православные кресты. По мнению экспертов, это свидетельствует о принадлежности военных к российской армии.