Минкомсвязи анонсировало появление сотовой связи 5G в России

В России в ближайшее время приступят к разработке сотовой связи нового поколения – 5G.

На настоящий момент заявки на разработку подали уже три оператора.

Как передает «РГ» слова замглавы Минкомсвязи Олега Иванова, эти заявки будут рассмотрены государственной комиссией на предстоящем заседании.

После одобрения намечается запуск аукциона для покупки заявленных частот.

Предполагается, что тестирование пилотных проектов начнется в 2020 году, а к 2024 году 5G будет доступна по всей стране.

Тесты были в этом году проведены в московском Сколково и петербургском Эрмитаже.