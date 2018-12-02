Пригожин: Ротару стала жертвой украинской диктатуры

Народная артистка СССР София Ротару отменила свое выступление на «Песне года» за несколько дней до концерта. Певица с украинским гражданством объяснила свое решение нежеланием накалять ситуацию и провоцировать радикально настроенных соотечественников.

В социальных сетях пользователи негативно восприняли заявление певицы, сказав, что она «потеряла статус звезды».

Продюсер Иосиф Пригожин защитил Ротару и назвал ее заложницей ситуации.

«Ни слова осуждения в адрес Софии Михайловны! Во-первых, она уже женщина солидного возраста, несмотря на то, что выглядит фантастически. Во-вторых, она, как и многие люди, стала заложницей грязной политической войны и банды Порошенко, у которой абсолютно отсутствует понятие дипломатии и которая действует топорным образом», - цитирует НСН Пригожина.

Сам Пригожин тоже стал частью разгоревшегося звездного конфликта. Продюсер оскорбил фанатов музыканта Сергея Шнурова, назвав их «лохами» за то, что они поддерживают нецензурную лексику в текстах лидера группы «Ленинград». Шнур ответил в своем стиле – стихами в своем аккаунте в Instagram.