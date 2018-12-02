Один военнослужащий армии Сирии погиб в результате обстрелов боевиков

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, вновь нарушили режим прекращения огня в ряде сирийских провинций: Латакия, Хама и Алеппо. В результате этих обстрелов в провинции Хама погиб один и ранен один военный вооруженных сил армии Сирии. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин в ходе брифинга.

Кроме того, за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции в сирийских провинциях Дейр-Эз-Зор и Хомс. В ходе них российские военные выдали сирийским мирным жителям 900 наборов с продовольствием. В их состав традиционно входят рис, сахар, мука, чай.

Также власти арабской страны продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. Собщается, что по состоянию на 1 декабря 2018 г. амнистировано 14221 человек.