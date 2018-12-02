На трассе в Тульской области столкнулись три фуры

На трассе М-4 «Дон» в Тульской области произошло крупное ДТП. Фура вылетела на встречную полосу и столкнулась с двумя другими. В результате погиб один человек. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель УМВД Андрей Ярцев.

По словам Ярцева, ДТП произошло около 16.25 в это воскресенье. Фура ехала по платному участку дороги и пробила разделительное ограждение, выехав на встречную полосу. В нее врезались две другие фуры, которые ехали в южном направлении.

Все движение на юг перекрыто, сотрудники ГИБДД восстанавливают работу федеральной трассы.

По предварительным данным, водитель выехавшей на встречную полосу фуры был доставлен в больницу, в которой скончался.