Неуклюжая игуана сорвала ужин с хозяином и стала звездой Сети

Смешной инцидент произошел в Ньюбери Парк, в штате Калифорния. Там мужчина решил устроить «романтический» ужин со своей игуаной. Однако эта «встреча» завершилась не так как планировал владелец экзотичного животного.

Капризная игуана отказалась есть салат, который приготовил ее владелец, и опрокинула миску. Такой реакции определенно не ожидал хозяин питомца. Видеоролик мужчина разместил в своем Twitter. Он мигом разошелся по Сети.

Всего за двое суток видео посмотрело практически 25 миллионов человек.