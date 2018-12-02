Apple разрабатывает «умное» одеяло

Американская компания Apple заявила о разработке «умного» одеяла iSheet. Благодаря ему можно будет отследить ритм сердечных сокращений, частоту дыхания и температуру тела, пишет New York Post.

Новый гаджет представляет собой 54 пьезоэлектрических датчика. Их можно будет использовать вместе с обычным одеялом, простыней или спальным мешком.

Разработчики утверждают, что такое одеяло станет незаменимым помощником для тех, у кого есть проблемы со здоровьем. Этот девайс способен сам вызывать скорую помощь в случае, если жизненные показатели человека дадут сбой.

Пока сроки выхода гаджета на рынок неизвестны.