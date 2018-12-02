В Московском метрополитене появятся 35 новых станций

К 2023 году в столичном метрополитене появится 35 новых станций.

«К 2023 году московское метро пройдет большую эволюцию», - написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.

По словам главы города, в планах завершить строительство всех участков Большой кольцевой линии (БКЛ) и открыть Коммунарскую линию с десятью станциями. Также Собянин упомянул про продление Калининско-Солнцевой линии до Внуково, а Люблинско-Дмитровской – до поселка Северный.

Также известно, что участок Большой кольцевой линии метрополитена Москвы от «Аминьевского шоссе» до «Проспекта Вернадского» откроют к концу 2020 года.

Ранее заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин говорил о параллельном строительстве нового транспортного кольца, которое образуют Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Западная хорды и Южная рокада. Его длина составит 133 км, что длиннее протяженности МКАД.