Peugeot и Citroen представят две новинки для российского рынка в 2019 году

Французский альянс PSA Group представит два новых автомобиля на российском рынке – лифтбек Peugeot 508 и кроссовер Citroen C5 Aircross. Об этом сообщили в пресс-службе автокомпании.

Впервые Citroen C5 Aircross был показан в начале текущего года. Он располагает мощностью от 130 и до 180 лошадиных сил, бензинным и дизельным двигателем и автоматической коробкой переключения скоростей с восемью передачами.

В моторную гамму лифтбека Peugeot 508 войдет бензиновый двигатель в двух вариантах форсировки – 180 лошадиных сил и 220 лошадиных сил. При этом доступна и дизельная версия, которую оснастят BlueHDi объемом полтора и два литра. Модель предусматривает две коробки передач - 6-ступенчатая «механика» или 8-диапазонный «автомат».

На настоящий момент цены автомобилей неизвестны, а подробная комплектация будет объявлена ближе к началу продаж.