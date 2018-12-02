Google Play обновил свой дизайн

Компания Google начала выпускать обновления для Google Play, которые включают в себя абсолютно новый интерфейс магазина приложений для пользователей Android.

Первая информация о редизайне появилась еще в апреле 2018 года. Сейчас многим пользователям уже доступно обновление, которое разработчики запустили в нескольких регионах.

Нововведение может отображаться не у всех пользователей, но новый дизайн может появиться в любое время.