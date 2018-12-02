Кадыров отреагировал на запрет Киева на въезд мужчин-россиян

Президент Украины Петр Порошенко совершил то, чего не сделал ни один из известных в истории диктаторов: «грубо и бесчеловечно ущемил права миллионов человек», заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

На своей странице в социальной сети «Вконтакте» Кадыров подчеркнул, что, в отличие от украинского президента, Владимир Путин не закрыл въезд в Россию украинцам, которые едут на заработки, и не обрек тысячи семей на «голодное существование».

Кадыров также заметил, что миллионы украинцев и людей других национальностей, официально проживающих в России, не смогут попасть в родную страну, чтобы навестить близких или просто пройтись по улицам своего города.

«Петр Порошенко лишил украинцев Родины», - сказал Кадыров.

Ранее Петр Порошенко ввел запрет на въезд на Украину россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Следом за этим ограничением украинский президент объявил о подготовке к учебным военным сборам в регионах с действующим военным положением.