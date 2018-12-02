Захарова ответила на слова Порошенко о «планах» России захватить Бердянск и Мариуполь

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова украинского президента Петра Порошенко, ранее заявившего, что Россия якобы собирается захватить Бердянск и Мариуполь.

Она согласилась со словами бывшего министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, по мнению которого Киев старается развязать войну.

«Можно с уверенностью сказать, перефразируя его же изречение (Порошенко – прим.ред.): это именно Россия

защищает Европу от «варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом», - заявила Захарова в своем Facebook.

Дипломат подчеркнула, что власти Киева ведут войну против собственного народа, манипулируют обществом и стремятся выстроить диктаторский режим.

Более того, Захарова отметила, что нынешнюю Украину характеризуют «пропаганда и манипулирование как основа управления обществом, провокация как концепция внешней политики» и «необузданная коррупция».

Ранее президент Украины Петр Порошенко пожаловался, что за захватом украинских моряков и судов, незаконно пересекших российскую границу, стоят «планы» России о якобы дальнейшей «оккупации» Украины.