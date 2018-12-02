Samsung Galaxy S10+ будет кардинально отличаться от своих предшественников

Новый флагман Samsung Galaxy S10+ будет сильно отличаться от предыдущих моделей. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Ice Universe на своей странице в Twitter.

По его словам, новая модель будет оснащена двойной фронтальной камерой, что приведет к не только техническим, но и внешним изменениям дисплея флагмана.

Известно, что все смартфоны S10 будут оснащены дисплеем Infinity O с вырезом в форме точки под камеру. О том, чем будет отличаться вырез у S10+, пока нет информации.

Параллельно в сети появились фото и технические характеристики нового смартфона «Яндекс. Телефон». Официальная презентация намечена на 5 декабря 2018 года.