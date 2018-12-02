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Нетаньяху и его супруге могут предъявить обвинения в коррупции

Дарья Муромова
19:02 02.12.2018
Следователи нашли доказательства, говорящие о том, что фигуранты «дела 4000» продвигали интересы «Безек».
Фото: Christian Marquardt, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Полиция Израиля рекомендует предъявить обвинения в коррупции премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху и его супруге Саре в связи с расследованием дела об их отношениях с крупнейшей израильской телекоммуникационной компании «Безек».

Следователи нашли доказательства, говорящие о том, что фигуранты «дела 4000» продвигали интересы «Безек». Компания, в свою очередь, благосклонно освещала работу Нетаньяху на новостном сайте Walla, который находится под ее контролем.

В заявлении правоохранительных органов говорится о том, что отношения премьера и господина Шауля Эловича носили коррупционный характер.

Полиция уверена, что с 2012 по 2017 годы Нетаньяху вмешивался в публикации Walla и пытался повлиять на должностные назначения в СМИ.

«Вмешательство премьер-министра… было направлено на продвижение его собственных интересов путем инициирования публикаций благоприятных статей и фотографий, устранения негативного контента о нем и его семье», - цитируют РИА Новости заявление правоохранителей.

В отношении Эловича, по словам полиции, также имеется достаточная доказательная база для предъявлений обвинений в коррупции.

Нетаньяху сказал, что эти рекомендации не имеют никакой юридической силы. Он уверен, что прокуратура после изучения этого дела не станет предъявлять обвинения.

Напомним, Биньямин Нетаньяху проходит подозреваемым еще по двум уголовным делам с теми же обвинениями: взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием.

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