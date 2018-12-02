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Лавров предположил, что целью провокации в Керченском проливе была отмена встречи Путина и Трампа

Дарья Михалина
19:05 02.12.2018
Глава МИД РФ обратил внимание на слишком большое количество совпадений.
Лавров предположил, что целью провокации в Керченском проливе была отмена встречи Путина и Трампа
Фото: MFA Russia Press Service, Globallookpress

Министр иностранных дел Сергей Лавров предположил, что провокация в Керченском проливе могла быть проведена с целью отмены встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20.

Глава МИД РФ отметил, что он не является сторонником теории заговора, но в то же время не может оставить без внимания слишком большое количество совпадений.

«В последнее время стало слишком много совпадений, когда накануне значимых событий вдруг происходит какая-то провокация, которую потом тут же используют для нагнетания санкционной риторики», - заявил Лавров в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, скандальный инцидент произошел днем 25 ноября. Три корабля ВМС Украины вошли в российские воды, совершая опасные маневры, несмотря на все сигналы пограничников РФ. Все украинские суда были арестованы.

После этого Трамп отменил встречу с главой России, которая должна была пройти на саммите G20 в Буэнос-Айресе. В Кремле заявили, что не будут инициировать новую встречу, однако не против продолжения диалога между странами.

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