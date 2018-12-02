Ученые установили взаимосвязь между смертностью и холодом

Специалисты Китайского центра по контролю и предотвращению заболеваний при содействии Фуданьского университета провели исследование, которое должно выявить взаимосвязь между смертностью и пониженным уровнем атмосферной температуры. Итоги наблюдений показали, что холод оказался ключевым природным фактором, который подрывает здоровье человека и даже способен привести к смерти.

Группа ученых рассматривала более 1,8 миллионов естественных летальных исходов, которые произошли в период с 2013 по 2015 годы в более 270 городах Китая. В результате оказалось, что в большинстве случаев смерть имела взаимосвязь с пониженным температурным фоном.

«Холод оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему и приводит к изменениям в автономной нервной системе человека, воздействует на кровяное давление и имеет отношение к воспалительным процессам», - цитирует газета China Daily исследователя Каня Хайдуна.

По его словам, в холодные дни отрицательный эффект испытывают на себе респираторные органы, это может объясняться усилением инфекций в зимнее время года.

Исследования показали, что в первую очередь от низких температур страдают кровеносная система и сердце. Согласно анализу, опасность заболевания после сильного охлаждения существует в течение двух недель.

Китайские ученые выяснили, что оптимальной для человека следует считать температуру в 22,8 градуса - при таком уровне опасность заболеть оказывается минимальной. Как заявляют специалисты, крайне уязвимы к холоду женщины, дети и пожилые люди в возрасте старше 75 лет. Как показала практика, именно на них сказывается негативным образом недостаточно длительный отопительный сезон в холодное время года.