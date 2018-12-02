У задержанных в Тбилиси граждан Украины изъяли пистолеты и автомат

МВД Грузии изменило информацию о количестве задержанных в ходе спецоперации гражданах. Как следует из официального сообщения, всего было перехвачено шесть граждан Украины и один гражданин Грузии.

Ранее сообщалось о задержании в отеле «Альянс» в Тбилиси семерых украинцев.

Отмечается, что в гостиничных номерах подозреваемых были проведены обыски.

«Изъяты пистолеты систем "Макаров" и "Беретта", самодельное автоматическое огнестрельное оружие и различного вида боеприпасы», - сказано в сообщении.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по ч.3 и 6 статьи 236 УК Грузии (групповое незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств). Полиция приступила к расследованию.

Сотрудники министерства внутренних дел и службы госбезопасности намерены определить, вовлечены ли граждане Украины и Грузии в нынешние политические процессы.