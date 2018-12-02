Шнуров ответил Пригожину на оскорбления его поклонников
Иосиф Пригожин назвал фанатов группы «Ленинград» «лохами», потому что они поддерживают нецензурную брань в текстах Сергея Шнурова. По мнению продюсера, мат во время публичных выступлений недопустим.
Шнуров в своем Instagram ответил на оскорбления:
«Чтобы не прослыть последним лохом,
По себе людей я впредь не меряю.
Раз на русском языке петь плохо,
Будут слушать я теперь Валерию.
Там все чистенько, ну, прям как в каземате,
И во славу, несомненно, божию.
У меня ж, как в жизни — мат на мате,
Да еще с моей пропитой рожею.
Пусть настигнет кара многократная.
Каюсь, был неправ, что пел, как слышится.
Забираю все слова обратно я.
Пусть камыш здесь больше не колышется».
Лидера группы «Ленинград» неоднократно обвиняли в использовании нецензурной лексики в своих текстах, даже просили исключить или заменить ее на некоторых выступлениях. Однако делать это Шнур отказался.