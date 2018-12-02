Шнуров ответил Пригожину на оскорбления его поклонников

Иосиф Пригожин назвал фанатов группы «Ленинград» «лохами», потому что они поддерживают нецензурную брань в текстах Сергея Шнурова. По мнению продюсера, мат во время публичных выступлений недопустим.

Шнуров в своем Instagram ответил на оскорбления:

«Чтобы не прослыть последним лохом,

По себе людей я впредь не меряю.

Раз на русском языке петь плохо,

Будут слушать я теперь Валерию.

Там все чистенько, ну, прям как в каземате,

И во славу, несомненно, божию.

У меня ж, как в жизни — мат на мате,

Да еще с моей пропитой рожею.

Пусть настигнет кара многократная.

Каюсь, был неправ, что пел, как слышится.

Забираю все слова обратно я.

Пусть камыш здесь больше не колышется».