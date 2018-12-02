В Сеть утекли фото и характеристики еще не представленного «Яндекс.Телефона»

Интернет-магазин «М.Видео» случайно опубликовал характеристики и снимки «Яндекс.Телефона», его презентация намечена на 5 декабря 2018 года.

Страница впоследствии была удалена, но сведения остались в кэше Google.

Так, смартфон обладает 5.35-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, восьмиядерным процессором Snapdragon 630. Кроме того, у него имеется 4 ГБ оперативной памяти и 64-гигабайтный накопитель. Также в устройстве будет присутствовать NFC модуль.

На гранях смартфона находится стандартный набор, состоящий из трех кнопок, USB Type-C и 3,5-миллиметровый разъем для наушников. Об этом сообщает издание iGuides.ru.

На задней части устройства есть двойная камера и имеется логотип «Яндекса».

Стоимость гаджета составляет 17 990 рублей.

