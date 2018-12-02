«Не успела подумать как следует»: Федосеева-Шукшина о свадьбе с Алибасовым

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, как проходила ее свадьба с известным музыкальным продюсером Бари Алибасовым. Об этом сообщает телеканал НТВ.

О бракосочетании 80-летней актрисы и 71-летнего музыканта стало известно на прошлой неделе.

Как заявила Федосеева-Шукшина, о церемонии она узнала только в ЗАГСе, куда приехала на торжественное мероприятие друзей в качестве свидетельницы.

«Я подумал, раз мы идем туда в качестве сопровождающих лиц, почему и нам не оформить отношения», - заявил Алибасов.

Когда невеста ответила на предложение Алибасова согласием, он достал обручальные кольца, а сотрудница ЗАГСа начала оформлять документы.

«Я даже не успела подумать как следует», - отметила Федосеева-Шукшина. «Мне повезло, я счастлив», - заявил Алибасов.

Продюсер отметил, что в этом возрасте не многие могут похвалиться наличием любви и смысла жизни.

Для молодоженов этот брак уже не первый: Алибасов до этого был женат пять раз, а Федосеева-Шукшина замужем - шесть раз.