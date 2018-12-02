Московские аэропорты отменили и задержали десятки рейсов

Столичные аэропорты в общей сложности отменили и задержали более 30 рейсов.

В аэропорту Внуково пять рейсов задержано, четыре отменено. В Домодедово – десять вылетов задержали, один отменили, а в Шереметьево отменено одиннадцать рейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».

По данным Gismeteo, вся первая неделя декабря будет снежной, а дневная температура понизится максимум до -5 градусов. При этом через неделю ожидается плюсовая температура днем.

Синоптики предупредили, что на Москву надвигается сильный снегопад, вызванный влиянием атмосферного фронта с Черного моря. МЧС РФ объявило экстренное предупреждение.