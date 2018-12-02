Московские аэропорты отменили и задержали десятки рейсов
Более 30 рейсов в трех аэропортах Москвы задержали или отменили.
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Столичные аэропорты в общей сложности отменили и задержали более 30 рейсов.
В аэропорту Внуково пять рейсов задержано, четыре отменено. В Домодедово – десять вылетов задержали, один отменили, а в Шереметьево отменено одиннадцать рейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
По данным Gismeteo, вся первая неделя декабря будет снежной, а дневная температура понизится максимум до -5 градусов. При этом через неделю ожидается плюсовая температура днем.
Синоптики предупредили, что на Москву надвигается сильный снегопад, вызванный влиянием атмосферного фронта с Черного моря. МЧС РФ объявило экстренное предупреждение.