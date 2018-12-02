Саакашвили готов вернуться в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о готовности вернуться в страну. Он обратился по видеосвязи к участникам проходящего в Тбилиси митинга сторонников бывшей правящей партии «Единое национальное движение».

Саакашвили отметил, что не признает результатов президентских выборов и «поддерживает требования о проведении досрочных выборов в парламент», пишет ТАСС.

«Как только я понадоблюсь, как только вы меня позовете, я вернусь в Грузию и вместе с вами буду бороться за достижение наших целей», - пообещал политик.

Напомним, Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года за несколько дней до окончания своих президентских полномочий. В 2014 году против него был выдвинут весомый ряд обвинений, в это время политик проживал в США и Украине. В 2015 году Саакашвили лишили гражданства Грузии, примерно в это же время он получил статус гражданина Украины. Однако уже в 2018 году украинская власть выслала его в Польшу. Сейчас Саакашвили живет в Нидерландах с удостоверением личности и правом на проживание и работу в Евросоюзе.