В компании S7 прокомментировали «баню» с группой «Чайф» в самолете

Пресс-секретарь авиакомпании S7 Airlines Анна Бажина прокомментировала «Звезде» ситуацию с поломкой системы кондиционирования, которая произошла на самолете выполнявшего рейс Новосибирск-Екатеринбург.

«После рейса самолет поставили к техникам на техническую базу, я пока мало что могу сказать, пока ждем расшифровки, и как только узнаем какие-то данные, будем готовы комментировать», - заявила Бажина.

Она также высказала сожаление, что пассажирам рейса пришлось столкнуться с некомфортными условиями.

Напомним, ЧП на борту началось после того, как от самолета отъехал трап: на пассажиров из системы кондиционирования пошел обжигающий воздух. По заверениям бортпроводников, температура должна была прийти в норму после взлета лайнера.

На борту S7 Airlines также находились музыканты группы «Чайф». Когда стюардесса начала извиняться перед лидером группы Владимиром Шахриным, музыкант потребовал, чтобы она принесла извинения всем пассажирам, но извинений не последовало. Некоторым из них стало плохо. Через полчаса после задержки рейса командир воздушного судна вышел на связь, пообещав, что температура нормализуется после запуска двигателей и начала буксировки, но ситуация не исправилась даже после взлета.

