Участников Немецкой исламской конференции в Берлине «угостили» колбасой из свинины

В Берлине во время проведения 12-й Немецкой исламской конференции участников угощали свининой. Информация об этом была воспринята многими как неуважение к мусульманам.

«Какие цели преследует министерство внутренних дел? Не помешало бы проявить немного уважения в отношении мусульман, которые не едят свинину», - пожаловался один из присутствующих на мероприятии журналистов в своем Twitter.

Как передает немецкое издание Die Welt, всего на конференции гостям подавали 13 видов закусок, одной из которых стала кровяная колбаса.

Отмечается, что именно она не была подписана. Так, некоторые мусульмане могли случайно попробовать свинину, несмотря на свои убеждения.

МВД Германии оперативно принесло извинения после инцидента в адрес тех, чьи чувства могли быть задеты.