Состояние нобелевского лауреата Алферова улучшилось
Врачи оценили состояние ректора Академического университета, нобелевского лауреата по физике Жореса Алферова как положительное. Об этом сообщил заместитель первого проректора Академического университета Олег Чакчир, который сопровождал ученого в столице.
«Динамика положительна, и я думаю, что в течение недели поставим на ноги», - сказал Чакчир ТАСС.
Ранее стало известно, что Алферов обратился в больницу с гипертонической болезнью. В прошедшую пятницу из-за ухудшения состояния его положили в одну из клиник Москвы.
Жорес Алферов является вице-президентом РАН, депутатом Государственной думы, почетным гражданином Санкт-Петербурга. Также Алферов – единственный ныне живущий в России лауреат Нобелевской премии, которую он получил в 2000 году за труд «Полупроводниковые гетероструктуры».