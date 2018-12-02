В Австралии обнаружен как две капли воды похожий на Пикачу опоссум

В Австралии, недалеко от Мельбурна, местные жители нашли необычное животное, сильно напоминающее покемона Пикачу. Его фото быстро стало вирусным в социальных сетях.

Животное отнесли в ветклинику, где его осмотрел доктор. По его словам, необычное животное является диким опоссумом. Окрас, в свою очередь, объясняется мутацией, вызванной нехваткой меланина.

По словам специалиста, возраст опоссума составляет около пяти месяцев. Как передает местное издание The Age, он лишился своей семьи и чудом выжил в условиях дикой природы.

Слишком яркая расцветка делает «Пикачу» излишне привлекательным для хищников. Ветеринар отметил, что обычно такие особи не живут долго. В связи с этим он надеется отправить опоссума в заповедник, так как в заточении он не сможет жить ровно так же, как и в условиях дикой природы.