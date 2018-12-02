Пригожин назвал фанатов Шнура «лохами»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выступил с критикой в адрес поклонников группы «Ленинград». По мнению Пригожина, мат во время публичных выступлений недопустим.

Продюсер считает, что за мат на подобных мероприятиях с целью «хайпа» нужно штрафовать не на 50 тысяч рублей, а на 10 миллионов.

«Я ничего против Шнура не имею, но когда 80 тысяч лохов стоят и вместе с ним поют три буквы… Я сразу обращаю внимание на общество, что ему не хватает того самого, о котором говорит Шнур», - рассказал Пригожин в интервью «Говорит Москва».

Пригожин также задался вопросом, что является первопричиной такого поведения – пропаганда мата со стороны Шнура или запрос аудитории. Вся проблема в том, что все «думают не головой, а нижним этажом», утверждает продюсер.

Также Пригожин прокомментировал ситуацию с массовыми отменами выступлений российских исполнителей. По его словам, эти инциденты могли быть инициированы самими продюсерами артистов для привлечения внимания и «игры в запрещенку». Говоря об этом, Пригожин отсылается к истории рэпера Хаски, который получил административное наказание за мелкое хулиганство – певец выступил на крыше машины в Краснодаре после того, как местный клуб отменил его концерт без объяснения причин.