Путин «на пальцах» показал Меркель и Макрону, что произошло в Керченском проливе

Российский президент Владимир Путин наглядно продемонстрировал французскому лидеру Эммануэлю Макрону и немецкому канцлеру Ангеле Меркель инцидент в Керченском проливе. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Путин на встречах с Макроном и Меркель «лично, “на пальцах” показывал, как все произошло», как данная провокация была задумана и как ее пытались исполнить, насколько ответственно российские пограничники подошли к своим функциям, пытаясь предотвратить любые нежелательные инциденты.

Как отметил глава МИД, Меркель и Макрон не могли не услышать позицию России.

Также Лавров добавил, что они не показали «какой-либо реакции, которая была бы основана на иных фактах», нежели те, которые изложил российский президент.

Напомним, 25 ноября украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе. На требования российских пограничников остановиться они не реагировали. Вскоре украинские суда задержали. Нарушители на допросе признались, что выполняли приказ – их действия координировали сотрудники СБУ.

После инцидента президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение. Указ распространяется на несколько областей и будет действовать на протяжении 30 дней.

С 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе проходил саммит G20. В его рамках прошли переговоры российского президента в форматах РИК и БРИКС, а также двусторонние контакты с лидерами нескольких стран.