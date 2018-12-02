Названы возможные сроки встречи Путина и Трампа

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут пройти в июне 2019 года на саммите «Большой двадцатки» G20 в Японии. При этом для Москвы и Вашингтона важно найти возможность встретиться раньше. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире «России 1».

Ушаков отметил, что США связывались с Россией и после отмены Трампом встречи с Путиным на саммите G20 в Аргентине, чтобы сделать дополнительные заявления.

Белый дом хочет сохранить отношения с Кремлем – если не на высшем, то на более низких уровнях, утверждает Ушаков.

Напомним, ранее Трамп отменил встречу с главой России, которая должна была пройти на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Это случилось после изучения американским лидером дела о событиях в Керченском проливе. В ответ Кремль заявил, что не будет инициировать новую встречу, однако он не против продолжения диалога между странами.