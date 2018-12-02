Лавров рассказал о перспективах диалога между РФ и США

Россия готова к нормализации диалога с Соединенными Штатами, как только к этому будут готовы коллеги из США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он рассказал, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон обращался к помощнику российского президента по внешнеполитическим вопросам Юрию Ушакову и подтвердил, что они хотели бы нормализовать диалог.

«Мы к этому готовы, как только к этому будут готовы наши коллеги», - заявил Лавров.

На вопрос о том, состоялась ли у него на саммите G20 встреча с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео, глава Лавров ответил: «Нет, естественно, я за ним не гонялся. Ко мне он не обращался».

Он также отметил, что не знает, находится ли Помпео в Буэнос-Айресе, потому что не наблюдал в полном составе американскую США.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты после сообщений американского президента Дональда Трампа в социальной сети Twitter об отмене встречи с российским лидером Владимиром Путиным пытались связаться с РФ для того, чтобы сделать дополнительные заявления. Трамп отменил переговоры с Путиным, которые должны были пройти на полях саммита G20 в Аргентине, из-за инцидента, произошедшего в Керченском проливе, когда корабли ВМС Украины нарушили российскую границу, после чего их задержали.