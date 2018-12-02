В Амурской области перевернулся автобус с 43 пассажирами

Автобус с 43 пассажирами перевернулся на 198-м километре трасы Введеновка — Февральск — Экимчан в Амурской области. В результате ДТП погиб один человек, двое получили травмы. Об этом сообщило «Амур.инфо» со ссылкой на управление МВД по Амурской области.

Водитель автобуса Hyundai Universe Space luxury по пути из Коболдо в Благовещенск и во время объезда строящегося моста не справился с управлением – съехал с дороги и перевернулся.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.